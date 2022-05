Seit Anfang Mai firmiert die Bauern Informationsgemeinschaft – Kärnten/Osttirol, kurz BIG-KO, in neuen Räumlichkeiten. Diese befinden sich in der Klagenfurter Straße 45 in Völkermarkt. Der Standort befindet sich zwischen Fenster Schildberger und Miki's Angelshop. Zuvor war dort das Geschäft Kfz-Teile Stieger untergebracht. Insgesamt werden bis zu 40.000 Euro in den Umbau investiert. Es wurden ein Lager, Büros sowie Verkaufsflächen eingerichtet. Am Freitag, dem 27. Mai, ab 13 Uhr, wird die Neueröffnung nun gefeiert. Auch Nicht-Mitglieder können einkaufen.