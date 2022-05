Der Bauernmarkt in Gösselsdorf, organisiert von der Agrargemeinschaft Eberndorf, ist seit Jahren ein beliebter Umschlagplatz für heimische Spezialitäten und Treffpunkt für Jung und Alt. Am Freitag, dem 27. Mai, beginnt wieder die Marktsaison. Jeden Freitag bis 30. September findet man ab 17 Uhr die Fieranten am Marktgelände gegenüber dem Sonnencamp in Gösselsdorf.