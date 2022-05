Am 23. Mai stahlen zwei bisher unbekannte Täter vom Lagerplatz auf einem Firmengelände in Völkermarkt insgesamt sechs Lkw-Batterien. Die Täter wurden vom Firmenbesitzer auf frischer Tat ertappt, konnten jedoch in einem weißen Kastenwagen mit bulgarischem Kennzeichen in unbekannte Richtung flüchten.

Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief vorerst negativ. Durch die Tat entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen seitens der Polizeiinspektion Völkermarkt laufen.