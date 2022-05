In Toni Pirker von der Kulinarium Gastronomie & Event Pirker GmbH hat die Marktgemeinde Griffen nach längerer Suche einen neuen Pächter für das Freibad gefunden. Der gebürtige Steirer betreibt seit Herbst des Vorjahrs den Gasthof Kilian in Haimburg bei Völkermarkt. Das Schwimmbad in Griffen wird der 47-Jährige mit seinen eigenen Mitarbeitern als weiteres Standbein führen. "Ich suche allerdings noch Ferialpraktikanten für die Kassa und das Eis", sagt Pirker, der sich über Bewerbungen unter der Telefonnummer 0664/46 43 294 freuen würde. Zur Überwachung des Badebetriebes absolvierte ein Beschäftigter die Ausbildung zum Bademeister.

In der Kantine mit rund 60 Sitzplätzen auf der Terrasse werden Pommes frites, Pizza, Burger und Toast angeboten. Darüber hinaus wartet Pirker sonntags im Intervall von 14 Tagen mit einem Brunch mit Live-Musik auf. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr gilt dann beim Buffet das Motto "All you can eat". "Preislich bewegt sich der Brunch zwischen 5,90 und 8,90 Euro", informiert der gelernte Koch. Abgerundet wird das kulinarische Angebot des Imbisses mit offenem Eis und Eisbechern.

Das familiäre Freibad mit Beachvolleyballplatz hat ab 26. Mai täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.