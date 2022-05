Bei bestem Flugwetter ging es beim Radsberg Open Big Air in der Marktgemeinde Ebenthal im Bezirk Klagenfurt-Land kürzlich für 60 Piloten hoch hinaus. Der Österreichische Paragleiter-Ligabewerb zählte für die Kärntner Teilnehmer zugleich als Landesmeisterschaft. 85 Kilometer mussten in luftiger Höhe (bis zu 2600 Höhenmeter) absolviert werden. Der Völkermarkter Martin Morak (45), der das erste Mal bei einer Meisterschaft an den Start ging, flog mit seinem Gleitschirm hinter dem Sieger Markus Grübler und dem Zweitplatzierten Florian Schiller auf den dritten Platz. "Mein Ziel war eine Platzierung im Mittelfeld", freut sich Martin Morak, der seit über zwei Jahrzehnten hobbymäßig dem Paragleiten frönt. Der Völkermarkter gehört den im April 2017 unter dem Dach der Sportunion gegründeten "Jauntalfliegern" mit Obmann Fritz Mairitsch an. Morak fungiert im Verein auch als Kassier und er betreut die Homepage unter www.jauntalflieger.at. Die größte Aufgabe der „Jauntalflieger“ ist es, im Bezirk Völkermarkt für Start- und Landemöglichkeiten zu sorgen.