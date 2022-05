Am Freitagnachmittag kam eine 27-jährige Slowenin mit ihrem Fahrzeug von der Loibacher Landesstraße in der Gemeinde Bleiburg ab und landete im angrenzenden Bachbett. Mit im Pkw war auch der 5-jährige Sohn der Lenkerin. Laut Polizei kam die Frau mit ihrem Auto wegen gesundheitlicher Probleme rechts von der Fahrbahn ab. Aufmerksame Nachbarn alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und halfen der Frau und dem 5-jährigen Sohn, das Fahrzeug zu verlassen. Beide wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

© Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg

Das im Bachbett liegende Fahrzeug wurde von den Feuerwehren Bleiburg, Feistritz und St. Michael abgesichert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.