Eine 27 Jahre alte Frau aus Slowenien kam Freitagnachmittag mit ihrem Pkw wegen gesundheitlicher Probleme auf der Loibacher Landesstraße L 133 in der Gemeinde Bleiburg, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie in ein Bachbett. Dort kam das Auto auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Lenkerin und ihr 5-jähriger Sohn, der vorschriftsmäßig im Kindersitz saß, unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Zur Absicherung des im Bachbett liegenden Fahrzeuges standen die Feuerwehren Bleiburg, Feistritz und St. Michael mit 55 Mann/Frau im Einsatz. Die Loibacher Landesstraße L 133 war in der Zeit von 17.30 bis 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.