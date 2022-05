Diese Bergtour bleibt in Erinnerung. Leider in schlechter. Vier deutsche Urlauber sind Anfang April mit einem Baby in Bergnot geraten. Sie stiegen ohne passende Ausrüstung – teils in kurzen Hosen – auf den 1.759 Meter hohen Storschitz in Bad Eisenkappel auf. Das neun Monate alte Kind wurde vom Vater in einer Rückentrage mitgenommen, auch drei Hunde waren dabei. Der Abstieg wurde den Urlaubern zum Verhängnis: Sie kamen nicht mehr weiter – unter anderem wegen des teils hüfthohen Schnees. Ein Rettungseinsatz war die Folge: Polizeihubschrauber, Bergretter und Alpinpolizisten mussten die Urlauber und später die Tiere in Sicherheit bringen.