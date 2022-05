Ein 19 Jahre alter slowenischer Staatsangehöriger lenkte am Donnerstag, 19. Mai, gegen 15.40 Uhr sein Motorrad auf der B 82 Seeberg Bundesstraße vom Seebergsattel kommend in Richtung Bad Eisenkappel. In einer Kurve rutschte ihm das Hinterrad weg, wodurch er zu Sturz kam.

Durch den Sturz kam der Lenker unter dem Motorrad zu liegen. Ein nachkommender Motorradfahrer leistete Erste Hilfe. Der Slowene erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.