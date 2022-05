Nach längerem Stillstand wurde auf Initiative von Marianne Lamprecht das ehemalige Jugendzentrum in Bad Eisenkappel/Železna kapla wieder reaktiviert. "Jugendliche brauchen einen Rückzugsort, in dem sie sich treffen können", sagt Lamprecht, die im Ort den Friseursalon "Schnittstube" betreibt. Unterstützt wurde Lamprecht auch von der Gemeinde. Neben Sachspenden und Sponsoren konnten auch 11.000 Euro an Förderungen seitens des Landes Kärnten lukriert werden.