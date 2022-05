Im November 2021 brachten Grüne, GWL und ÖVP den Antrag für einen Pop-Up-Radweg entlang der Süduferstraße am Klopeiner See in den Gemeinderat ein. Die Gemeinde St. Kanzian solle bei der Bezirkshauptmannschaft einen Antrag stellen, ein 1,35 Kilometer langes Teilstück der L 122, von der Abzweigung Turnerseestraße bis zur Abzweigung L 121 nach Unternarrach, in den Sommermonaten 2022 als Einbahn zu führen, um den frei werdenden Fahrstreifen temporär als Radweg nutzen zu können und somit die größte Radweglücke um den Klopeiner See zu schließen.