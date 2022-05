Die nächsten Beratungstermine des Vereins "Väter für Recht - Gemeinsam für unsere Kinder" in Völkermarkt finden am Mittwoch, 1. Juni, 18 bis 20 Uhr und am Mittwoch, 15. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr im Hilfswerk Völkermarkt statt. Die Beratung richtet sich an Väter und Männer in Trennungssituationen. Eine telefonische Voranmeldung ist unter 0681/811 21 824 unbedingt erforderlich.