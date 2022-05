Klopeiner See

Beim Südkärntner Lebenslauf werden heuer auch Stammzellen-Spender gesucht

Am 22. Mai findet der 5. Südkärntner Lebenslauf am Klopeiner See statt. Beim letzten Lauf 2019 kamen über 20.000 Euro zusammen. Heuer kann man sich auch als Stammzellen-Spender typisieren lassen.