Da Ines Krendl ihr bisheriger Standort in Völkermarkt nicht mehr zur Verfügung steht, musste sie sich nach neuen Räumlichkeiten umschauen. Nur ein paar Straßen weiter, in der 10. Oktoberstraße 26, wurden die passenden Räumlichkeiten für ihr Geschäft "KI – Kreative Inspirationen" gefunden. Hier bietet sie auf knapp 90 Quadratmetern Verkaufsfläche weiterhin Geschenke und Dekorationen für Geburten, Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Hochzeiten und Trauerfeiern an.