Schüler und Schülerinnen der Mittelschule Bad St. Leonhard haben in einem klassenübergreifenden Projekt 1500 Euro für die notleidenden Menschen in der Ukraine gesammelt. Gemeinsam wurden in den Gegenständen Bildnerische Erziehung, Werkerziehung und Religion unter der Leitung von Pädagogin Susanne Faist Spruch- und Friedenskärtchen und Friedenswürfel hergestellt, kleine Reinigungsfläschchen abgefüllt und Papierblumen geformt, die gegen eine freiwillige Spende den Eltern angeboten wurden. Vom Erlös wurden 900 Euro an den Grazer Dozenten Christof Pabinger überwiesen, der damit Medizinprodukte ankauft, die er mit einem kleinen Lieferwagen persönlich in das vom Krieg gezeichnete Land bringt.