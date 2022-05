Gleich drei Baumaßnahmen aus dem aktuellen Straßenbauprogramm des Landes Kärnten werden jetzt im Bezirk Völkermarkt durchgeführt. Seit Montag werden auf der L 133 Loibacher Straße in Gonowetz-Ebersdorf und der B 81 Bleiburger Straße in Heiligengrab-Wiederndorf Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden. Lediglich in der Woche um den 23. Mai muss an der L 133 mit einer eintägigen Totalsperre gerechnet werden. Anfang Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten an der Loibacher Straße belaufen sich auf 135.000 Euro, jene an der Bleiburger Straße auf 195.000 Euro.