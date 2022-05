An der Autobahnabfahrt Griffen befindet sich im Gewerbegebiet das ehemalige Weichberger-Gelände. Hier plant die "Griffen Energie GmbH" um Geschäftsführer Peter Gadner eine E-Tankstelle, bestehend aus einer 150 kW-Ladestation mit zwei Ladekabeln und einer 300 kW-Ladestation, ebenfalls mit zwei Ladekabeln. Folglich können in der ersten Ausbaustufe bis zu vier Fahrzeuge zugleich geladen werden. "Die 300 kW-Ladestation ist die größte Station, die derzeit erhältlich ist", erklärt Gadner. Fahrzeuge können damit in acht bis zehn Minuten "aufgetankt" werden: "Solche Schnellladestationen gibt es derzeit wegen meist fehlender Infrastruktur noch sehr wenige entlang der Autobahn zwischen Graz und Villach."