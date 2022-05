Rauchfangkehrer Klaus Messner wurde kürzlich von Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß Dank und Anerkennung für sein "couragiertes und zielgerichtetes Verhalten" ausgesprochen. Am 14. März 2022 beobachtete der Völkermarkter, wie eine Polizeistreife in Griffen zwei Autoinsassen, die mit einem gestohlenen und nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug unterwegs waren, festnahm. Ein dritter Autoinsasse konnte zu Fuß in die angrenzende Siedlung flüchten. Messner verfolgte den Mann auf Eigeninitiative. Er konnte ihn anhalten und der Polizei übergeben. Die drei Männer verübten mehrere Straftaten in Kärnten und verursachten einen Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Die Übergabe des Dekrets erfolgte in dieser Woche beim Bezirkspolizeikommando Völkermarkt durch Bezirkspolizeikommandant Klaus Innerwinkler und Völkermarkts Polizeiinspektionskommandant Gerald Grebenjak.