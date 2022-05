105 Rinder in Gefahr

Wirtschaftsgebäude nahe Globasnitz ging in Flammen auf

Großbrand am Sonntag in Traundorf bei Globasnitz: Das Wirtschaftsgebäude einer großen Landwirtschaft stand in Flammen. Feuerwehren brachten Brand unter Kontrolle. 105 Rinder gilt es noch zu retten.