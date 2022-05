Die Freude bei den Kindergartenkindern ist groß – in dieser Woche wurde nach der Winterpause von Gemeindemitarbeitern wieder das Wasser am öffentlichen Kinderspielplatz in Diex aufgedreht. Damit wird die hölzerne Wasserspielanlage betrieben, bei der über kleine Schieber und Bahnen das Wasser in verschiedene Becken geleitet werden kann.