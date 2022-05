Am Donnerstag war ein 47-jähriger Mann aus Lavamünd in einem Waldstück in Griffen gemeinsam mit seinem Vater mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Gegen 16.05 Uhr wurde der Mann von einem Baumstamm getroffen. Dieser hatte sich zuvor beim Ziehen mittels Seilwinde verklemmt und schnellte nach dem Lösen in Richtung des 47-Jährigen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von seinem Vater mit dem Traktor zu einem naheliegenden Wohnhaus gebracht. Nach medizinischer Erstversorgung durch das Notarzt-Team wurde er vom Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt geflogen.