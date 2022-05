Ungewöhnliche Beute haben Diebe am Klopeiner See gemacht. Wie die Polizei Mittwochabend mitteilt, stahlen bisher unbekannte Täter zwischen 9. und 11. Mai ein rot-weißes Tretboot. Dieses war am Steg eines Strandbades befestigt. "Das Boot ist im Bereich des Bugs mit der Ziffer 1 beschriftet", heißt es vonseiten der ermittelnden Beamten.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 059133 2154 (PI St. Kanzian).