Kinder und Eltern aufgepasst! Am Samstag kann man beim großen Bezirkskinderflohmarkt alles ergattern, was das Kinderherz begehrt – und das zu günstigen Preisen. Es wird nämlich getauscht und getandelt. Auf dem Unteren Hauptplatz in Völkermarkt werden die Waren auf 1200 Quadratmeter angeboten und verkauft. Organisiert wird der zur Tradition gewordene Flohmarkt von der Stadtgemeinde und dem Wirtschaftsverein Völkermarkt mit Obmann Karl Kräuter in Kooperation mit den Kinderfreunden Völkermarkt mit Obmann Klaus Kniely. Erwartet werden mindestens 35 Aussteller. Und die Kinderfreunde bieten zusätzlich ein tolles Rahmenprogramm an. Es gibt eine Popcorn-Maschine und Airbrush-Tattoos. Es helfen auch Jugendliche mit, die Punkte im Rahmen des "Give Jugendcard"-Programms sammeln. "Da wir seit kurzem Give-Partner sind, binden wir auch Jugendliche zur Unterstützung ein", sagt Kniely.

Darüber hinaus findet am Samstag am Unteren Hauptplatz auch der fünfte Völkermarkter Biomarkt statt. Fieranten aus dem Bezirk bieten ihre regionalen Produkte an. Außerdem gibt es eine Schauküche für die Marktbesucher.