Seit Wochen glänzte Stadträtin Angelika Kuss-Bergner auf den von der ÖVP Völkermarkt in den sozialen Medien geposteten Fotos von Veranstaltungen durch Abwesenheit. Nun bestätigte die 49-Jährige nach der Stadtratssitzung am Donnerstag gegenüber der Kleinen Zeitung, worüber in der Bezirkshauptstadt Völkermarkt bereits länger spekuliert wurde. Die ausgebildete Volksschullehrerin, zuletzt als Referentin für Städtische Betriebe sowie Land- und Forstwirtschaft Mitglied der Stadtregierung, kehrt der Kommunalpolitik nach elf Jahren den Rücken. "Ich stelle an mich den Anspruch, stets 100 Prozent zu geben. Aus diesem Grund ist es mir nicht mehr möglich, die Funktion als Stadträtin in Völkermarkt in einer Qualität umzusetzen, die ich von mir selbst erwarte und die sich die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von ihrer Stadträtin verdient haben", sagt Kuss-Bergner, die im Herbst des Vorjahres zur Schulqualitätsmanagerin in der Bildungsdirektion Kärnten aufstieg.