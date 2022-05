Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit lenkte am Dienstag gegen 17 Uhr seinen Pkw auf der Trögerner Straße L131 in Ebriach, Gemeinde Eisenkappel-Vellach in Richtung Eisenkappel.

In einer Linkskurve kam er laut eigenen Angaben wegen unangepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab. "Dabei geriet er in den Einfahrtsbereich eines Lagerplatzes über einen aufgeschütteten Erdwall. Der Pkw kippte nach links, prallte gegen drei am Lagerplatz abgestellte Gitterboxen und kam schließlich am Lagerplatz am Dach zu liegen", steht im Polizeibericht.

Unbestimmten Grades verletzt

Der Beifahrer (45) erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz Völkermarkt ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Der Lenker und zwei weitere im Fond befindlichen Männer blieben unverletzt. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden. Ein Alkotest verlief negativ. Im Einsatz befand sich die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel mit 15 Mann.