Lange in Kärnten aktiv

Fußballspieler soll seine Ehefrau ermordet haben

Ein 38-jähriger Fußballspieler soll am Samstagabend seine Ehefrau so brutal geschlagen haben, dass die 33-Jährige am nächsten Morgen starb. Der Slowene spielte lange bei Unterkärntner Vereinen.