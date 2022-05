Nahe der Kärntner Grenze kam es zu einer Gewalttat. Ein 38-jähriger Fußballer aus Slowenien, der lange für Völkermarkter Vereine gespielt hat, soll am Samstag seine Ehefrau in Dravograd getötet haben. Laut Medienberichten soll der 38-Jährige am Abend des 7. Mai vor der Tür der 33-Jährigen gestanden haben – trotz bereits ausgestellter einstweiliger Verfügung, der Frau fernzubleiben.

Ermittler bestätigen gegenüber "Novice - Svet24", dass der Mann gegen 21 Uhr das Haus betrat, höchstwahrscheinlich seinen Schlüssel in der Hand hielt und sie angriff. Er soll sie so brutal geschlagen haben, dass sie am nächsten Morgen im Krankenhaus starb.

Der 38-Jährige wurde festgenommen und am Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der seine Inhaftierung anordnete.

Eifersucht als Motiv?

Im April soll das Opfer den Slowenen wegen häuslicher Gewalt bei der Polizei angezeigt haben, auch die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Das Paar soll zwei minderjährige Kinder haben. Was mit ihnen nun passiert, ist unklar.