Bei frühsommerlichen Temperaturen starten in dieser Woche die ersten Gemeindebäder in die neue Saison. Nach den Sanierungsmaßnahmen erfolgt die Eröffnung des Schwimmbades in Völkermarkt am 12. Mai. Rund 100.000 Euro wurden in die Technik des Bades im Pumpenraum investiert. "Das Wetter hat bislang noch nicht mitgespielt", sagt Stadträtin Angelika Kuss-Bergner (ÖVP). Um die Sicherheit auf der Wasserrutsche zu erhöhen, wird am Start noch eine Ampel installiert. Bereits im Dezember des Vorjahres hob der Gemeinderat mehrheitlich die Eintrittspreise um fünf Prozent an (siehe Info-Box unten).