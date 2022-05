Bei der 28. Alpe-Adria-Verkostung am Zogglhof in St. Paul gab es insgesamt 28 Medaillen für die Region Völkermarkt. Dreimal Gold und zweimal Silber heimste Josef Kassl aus Völkermarkt ein. Für Martin Pratnekar aus St. Michael ob Bleiburg gab es zweimal Gold und dreimal Silber. Zwei Silberne gab es für Harald Haimburger aus Völkermarkt, für Hans Hofmayer aus St. Kanzian gab es Gold und Bronze. Egon Koller Völkermarkt holte sich einmal Silber, die Eberndorfer Buschenschenke Kordesch gewann jeweils einmal Silber und Bronze, Angelika Kouter aus St. Kanzian einmal Bronze, Sophie Müllner aus St. Kanzian bekam drei Bronzene, Richard Nuck aus Griffen zwei Goldene und eine in Silber, Josef Petritsch aus Völkermarkt Silber, zwei Goldene und eine Silberne regnete es für Hubert Schildberger aus Völkermarkt.