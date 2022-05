In einer Pellets-Produktionshalle im Bezirk Völkermarkt kam es – wie erst jetzt bekannt wurde – am Freitag gegen 22 Uhr zu einem Brandereignis in einer sogenannten Hammermühle (kann verschiedene Materialien unterschiedlich grob mahlen). Auslöser dürfte laut den Angaben des Schichtleiters und Brandschutzbeauftragten der Firma ein Stein in der Hammermühle gewesen sein.

Da die Maschine mit einer eigenen Löschanlage ausgestattet ist, wurde der Brand unmittelbar gelöscht. Die alarmierten Mitglieder der umliegenden freiwilligen Feuerwehren mussten nur mehr die einzelnen Glutnester aus der Hammermühle entfernen.

Keine Produktion

Laut dem anwesenden Schichtleiter ist durch den Vorfall die gesamte Pelletsproduktion im Werk bis zur Reaktivierung der Löschanlage gestoppt. Ob an der Hammermühle ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.