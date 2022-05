Am Hof der Familie Erschen in St. Stefan bei Globasnitz wählte der Wirtschaftsbund (WB) des Bezirkes Völkermarkt kürzlich einen neuen Vorstand. Dabei wurde Rudolf Bredschneider (57) einstimmig als Nachfolger von Werner Kruschitz (66) zum neuen Bezirksobmann gekürt. Seinen Vorgänger würdigte der Bleiburger, der seit 2015 Bezirksobmann der Wirtschaftskammer (WK) in Völkermarkt ist, "als Motor", der "im Bezirk wichtige Themen wie den Verladebahnhof Kühnsdorf und den IC-Halt vorangetrieben hat". Bredschneider, der im Vorjahr zum Kommerzialrat ernannt wurde, selbst sei vor allem der "intensive Austausch zu den Kolleginnen und Kollegen im Bezirk" ein Anliegen. "Auch die Zusammenarbeit mit Kommerzialrat Benjamin Wakounig, Präsident des slowenischen Wirtschaftsverbandes, ist für die Unternehmen im Bezirk und darüber hinaus ein Gewinn", blickt der Unternehmer, der den Malereibetrieb Bredschneider seit 1989 in dritter Generation mit 20 Mitarbeitern führt. Der langjährige Innungsmeister der Maler und Tapezierer fungiert seit 2015 auch als stellvertretender Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk.