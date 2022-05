Das vom Verein "Bleiburger Ehrenzug" veranstaltete "Bleiburg-Treffen" am Loibacher Feld in Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Kritik gesorgt. Auf dem zentralen Gedenkstein prangte jahrzehntelang das sogenannte Šahovnica, das Schachbrettmuster des faschistischen NDH-Staates, nun wurde es von der Behörde entfernt, wie die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt am Freitag auf APA-Anfrage bestätigte.