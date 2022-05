Zwischen zwei und vier Mal pro Jahr erscheint in der Regel die "St. Kanzianer Gemeindezeitung". Bis zur Ausgabe Nummer 38 im Juni 2021 erschien das amtliche Informationsforum der Gemeinde laut Impressum "in Übereinstimmung aller im Gemeinderat vertretenen Parteien. (...) Jede im Gemeinderat vertretene Partei hat die Möglichkeit, in einem Kurzbericht auch ihre Anliegen in diesem Medium zu veröffentlichen". Mit der jüngsten Ausgabe Nummer 40 vom April heißt es im Impressum der Gemeindezeitung plötzlich: "Referenten und Referentin wie auch der Bürgermeister berichten über aktuelle Themen aus ihrem Aufgabenfeld."