Seit vielen Jahren ist der Erhalt des Verladebahnhofs in Kühnsdorf in der Gemeinde Eberndorf ein zentrales Anliegen der Region, um als Wirtschaftsstandort die Chancen der Koralmbahn zu nutzen und neue Betriebe anzusiedeln. Nachdem das Land Kärnten bereits 2019 einen Grundsatzbeschluss zum Erhalt der Infrastruktur gefasst hatte und regionale Unternehmer und die Gemeinden ein Betriebskonzept erarbeitet hatten, wurde heute, Dienstag, in der Regierungssitzung der Ankauf des Bahnhofsareals endgültig beschlossen. Rund 1,85 Millionen Euro investiert das Land Kärnten in die Sicherung der Liegenschaft, die in das Eigentum des Landes Kärnten überführt wird. Die Kaufverträge mit der ÖBB Infrastruktur werden in den nächsten Wochen verhandelt und unterfertigt.