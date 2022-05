Die Sporthalle in Völkermarkt ist sehr gut gefüllt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause und Online-Reden findet das traditionelle Familienfest der SPÖ-Bezirkspartei und des Arbö zum 1. Mai wieder in Präsenz statt. Es ist die erste SPÖ-Großveranstaltung seit langem. "Ein wunderschöner Moment, endlich wieder Hände schütteln und den einen oder anderen auch umarmen zu können", ruft SPÖ-Chef und Landeshauptmannn Peter Kaiser zum Beginn seiner 15-minütigen Rede in die Halle. Dort unterhalten sich viele bei Wiener Schnitzel mit Pommes, Würstel und Cola angeregt. So war es immer.