Seit der Jahreshauptversammlung hat das Center for Choreography Bleiburg/Pliberk (CCB) einen neuen Vereinsvorstand. Zur neuen Obfrau gewählt wurde Christina Comtesse, die elf Jahre lang mit Johann Kresnik auf internationalen Bühnen tanzte und als Einzige drei seiner Stücke neu auf die Bühne bringen durfte. Aktuell arbeitet die gebürtige Engländerin mit Bleiburger Wurzeln vorrangig in Deutschland als Choreografin. Im Vorjahr war sie Choreografin der CCB-Produktion "Jemand. Eine Hommage an Johann Kresnik." Als Stellvertreter steht ihr Zdravko Haderlap zur Seite. Die Kassiererin-Tätigkeit und damit auch die Geschäftsführung übernimmt in Zukunft Jutta Mitteregger. Mirjam Sadjak ist als Schriftführerin weiterhin für die Administration und Verwaltung zuständig. Gemeinsam mit Anna Hein, die sich nach über drei Jahren von der Obfrau-Position verabschiedet, leitet sie die Lange Nacht des Tanzes. Der scheidende, langjährige Geschäftsführer Milan Piko wird im Laufe des Jahres beratend die technische Leitung übergeben.