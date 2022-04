Neuhaus/ Suha erstrahlt in den kommenden Monaten durch Kunst. Der Grund dafür ist das Projekt "Kunstsinn-Neuhaus". Neue Kunstplätze, motorische Familienangebote, Sitzgelegenheiten und eine digitale Informationsstelle werden als verbindende Elemente zwischen dem Ort und dem Museum Liaunig errichtet. "Unser Ziel ist, die Ortskernbelebung, die Steigerung der Aufenthaltsqualität sowie den nachhaltigen Tourismus in der Region weiterzuentwickeln sowie einen Impuls für den Kunsttourismus in ganz Kärnten zu setzen", informiert Bürgermeister Patrick Skubel (SPÖ).