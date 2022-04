"Hebt die Augenbrauen und schenkt eurem Gast das gewinnendste Lächeln. Das ist mehr wert als die schönste Lobby". Nach zwei Jahren wechselnder Lockdowns, Abstandhaltens, Homeoffice und Videokonferenzen stand am ersten Tourismustag der Region Klopeiner See – Südkärnten vor allem Motivation am Programm. Und die beherrschte der Meister der Körpersprache, Stefan Verra, perfekt.