Nach zwei Jahren wechselnder Lockdowns, Abstandhaltens, Homeoffice und Videokonferenzen stand am ersten Tourismustag der Region Klopeiner See – Südkärnten am Donnerstag vor allem Motivation am Programm. "Mein Kopf sagt Urlaub, mein Herz sagt Südkärnten". Mit dieser Aufschrift auf den T-Shirts präsentierten die Mitarbeiter des Tourismusverbandes den neuen Geist der Werbelinie, die in den letzten zwei Jahren entwickelt worden ist. Für das Design und die emotionale Marken-Vermittlung wird die Region Mitte Mai mit dem German Design Award 2022 ausgezeichnet.