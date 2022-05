35 Jahre im Einsatz für soziale Projekte und schnelle Hilfe

Zum halbrunden Jubiläum startet der Lions Club Bleiburg Kulturstadt eine künstlerische Trilogie, um Geld für sein soziales Engagement zu lukrieren. Der Auftakt findet am 6. Mai in der Galerie EMO in Bleiburg/ Pliberk statt.