Seit 1. April lenkt Johanna Mayr als neue Landeschulärztin für Kärnten im Bereich der allgemeinbildenden höheren (AHS) und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) die Schulgesundheitspflege. Davor war die Allgemeinmedizinerin ab September 2015 am Alpen-Adria-Gymnasium und ab Jänner 2017 auch an der Praxis-HAK in Völkermarkt als Schulärztin tätig.