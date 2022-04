Im Zusammenhang mit dem Bau der Koralmbahn waren die ÖBB verpflichtet, Ausgleichsflächen für naturnahe Bereiche zu schaffen, welche dem Jahrhundertprojekt weichen mussten. Im Bezirk Völkermarkt wurde die Brenndorfer Bucht an der Drau in der Gemeinde St. Kanzian vor wenigen Jahren im Sinne des Naturschutzes gestaltet. Jetzt hat sich der Verbund dieser Idee angeschlossen. Haben die ÖBB an der Westseite des in die Drau fließenden Peratschitzener Baches bereits ein Naturparadies geschaffen, so schreitet die vom Verbund finanzierte ökologische Ausgleichsfläche an der angrenzenden Ostseite zügig voran.