Es war eine Rückkehr zu den Wurzeln. Am Beginn seiner Berufslaufbahn war Peter Karpf ein junger Lehrer, der sich dann doch entschloss, andere berufliche Wege einzuschlagen. Jetzt kehrte der Leiter des Volksgruppenbüros des Landes in die Schule zurück. Für einen Workshop in der Mittelschule in Völkermarkt, bei dem sich die Schüler des Wahlpflichtfachs Musik und der 4A mit seinem Song „Wo’s hingeht“ auseinandersetzten – und ihn auch einstudierten.