Zu einem Unfall kam es am späten Montagnachmittag (25. April) in St. Kanzian. Ein Mann (18) aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr mit seinem Auto aus einer Gemeindestraße. Beim Überqueren der L116 in Richtung Unterburg übersah er eine von rechts kommende 29-jährige Mopedlenkerin. Diese kollidierte seitlich mit dem Pkw und kam zu Sturz.