Seit Jahren möchte ein Landwirt, dessen Name der Redaktion bekannt ist, in Gurtschitschach in der Stadtgemeinde Völkermarkt seine Schottergrube ausdehnen. Bereits 2004 hat er die Umwidmung für 5,1 Hektar beantragt. 2010 bekam dieser eine Genehmigung, jedoch für 3700 Quadratmeter.