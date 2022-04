Es ist noch ganz schön frisch am Morgen des 21. April und das Gras ist noch taunass. Doch davon lassen sich ersten Golferinnen und Golfer im Golfpark Klopeinersee-Südkärnten nicht abhalten. Kurz vor neun Uhr stehen bereits einige Autos am Parkplatz, den Kennzeichen nach zu urteilen sind auch schon Gäste aus Deutschland anwesend. Gerade am ersten Abschlag steht Josef Kogler (68) aus Kühnsdorf. Er hat vor, eine Neun-Loch-Trainingsrunde zu gehen, das ist der halbe Kurs. "Die Bewegung ist sehr gut für die Gesundheit", sagt er. Und wenig Bewegung hat man als Golfer tatsächlich nicht: Wer alle 18 Löcher spielt, ist etwa vier Stunden im Freien unterwegs und legt dabei sieben Kilometer zu Fuß zurück – sofern man sich nicht ein E-Car ausleiht.