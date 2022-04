Schließt der Besucher die Augen, fühlt er sich in den Ruhebereich einer Wellness-Oase versetzt, wo die Stille höchstens vom leisen Schnarchen einer schlafenden Person unterbrochen wird. – Besuch bei rund 50 Ferkel in einem Schweinestall am Lanzlhof in Leifling bei Neuhaus im Bezirk Völkermarkt. Die Tiere wirken tiefenentspannt. Kein Schreien, kein Stampfen, nur leises, glückliches Grunzen. Und der oft so penetrante Stallgeruch wird überlagert von einer Duftmischung aus Heu und Stroh. Zur perfekten Idylle fehlt nur, dass das "Ja-Natürlich"-Schweinderl um die Ecke biegt und zu sprechen beginnt.