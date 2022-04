"Er war, wie er war. Er war der Horsti." Die Sätze von Bernhard Boschitz, Halbbruder von Horst Skoff, sind wie das Motto der neuen TV-Dokumentation über den verstorbenen Kärntner Tennisstar. Die Journalisten Hendrik Maaßen und Andreas Becker haben sich für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) auf Skoffs Spuren begeben. Gedreht wurde in Hamburg, wo der Kärntner verstorben ist, in Wien, Klagenfurt und in Skoffs Heimatort Kühnsdorf im Bezirk Völkermarkt.