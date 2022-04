Nun ist es offiziell! Nach einer Re-Evaluierung im Oktober des vergangenen Jahres darf sich der grenzüberschreitende Geopark Karawanken/ Karavanke weitere vier Jahre als "Unesco Global Geopark" vermarkten. Die erfreulichen Ergebnisse wurden am vergangenen Mittwoch vom Generalsekretär der Slowenischen UNESCO-Kommission, Gašper Hrastelj, in den Räumlichkeiten des Geoparks Karawanken in St. Philippen/Šentlipš bei Sittersdorf/Žitara vas präsentiert.