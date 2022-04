Nach dem Kärntner Tourismusgesetz sind die Kärntner Tourismusregionen, die sich mit der Bewerbung der einzelnen Regionen befassen, in größere Einheiten zusammenzuführen. So soll in Unterkärnten aus der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten und den Lavanttaler Gemeinden die neue Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal entstehen. Die Umsetzung der ursprünglich für den 1. Jänner 2022 geplanten neuen Tourismusregion gestaltet sich aufgrund verschiedenster Vorbehalte der einzelnen Gemeinden etwas schwierig.